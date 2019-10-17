«А домашнее задание?»: На Сахалине школьники избили бдительную одноклассницу

В Поронайске проводится проверка по факту избиение школьницы сверстниками. Инцидент произошел 15 октября в школе №2, пишет Sakhalin Info.

По предварительной версии, ученица четвертого класса на последнем уроке напомнила учителю, что она забыла задать домашнее задание. После уроков на крыльце на нее напали одноклассники.

Они держали жертве руки, валяли, били по голове, достали учебники из портфеля и личные вещи и раскидали на улице.

«Как выяснилось, камеры на крыльце не работают, либо нам просто говорят так. Охранник сказал, что видел какой-то кипиш, но он не стал выходить», — сказала мама избитой.

Ребенку диагностировали легкое сотрясение мозга, сейчас она лежит в больнице. Родительское собрание по поводу инцидента состоится 22 октября.