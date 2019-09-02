90-е не ушли: В Казани мужчина устроил стрельбу на бандитской «стрелке»

На территории города Казани (Татарстан) две криминальные группировки решили устроить сходку. Во время «стрелки» бандиты решали вопрос денежного долга.

Встреча криминальных элементов проходила на футбольном поле гимназии №90 на улице Комарова. Во время общения один из участников сходки пальнул из ружья. Сообщается, что стрелок вел себя агрессивно и заявил, что убьет всех.

Когда местные жители услышали стрельбу, они вызвали правоохранителей. Заметив приближающихся стражей порядка, мужчина с ружьем стал убегать. Однако полицейские поймали и задержали агрессора в леспопосадке рядом со школой. Теперь ведется расследование, сообщает ProKazan.ru.

Фото: ProKazan.ru