9 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на «Нарве»

7 октября в Ленинградской области случилось серьезное ДТП с участием микроавтобуса. Авария произошла рано утром на автодороге «Нарва» в Волосовском районе.

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Известно, что примерно в 07:00 на 89-м километре трассы микроавтобус Volkswagen Caravella, за рулем которого был 26-летний шофер, улетел в кювет, проехав через встречную полосу. После этого автобус влетел в дерево и перевернулся. По предварительным данным, авария случилась, потому что водитель транспортного средства уснул.

Сообщается, что в момент ДТП в салоне машины находилось 8 туристов из Нижнего Новгорода. Они ехали из Таллина домой. Все люди получили повреждения. Помощь врачей понадобилась лишь троим. Госпитализировать пришлось 28- и 31-летнего мужчин, а также 30-летнюю женщину, сообщает Мегаполис.

Фото и видео: Дорожный инспектор