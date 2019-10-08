На главную Новости мира 9 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на «Нарве»
Новости мираПроисшествия

9 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на «Нарве»

7 октября в Ленинградской области случилось серьезное ДТП с участием микроавтобуса. Авария произошла рано утром на автодороге «Нарва» в Волосовском районе.

Известно, что примерно в 07:00 на 89-м километре трассы микроавтобус Volkswagen Caravella, за рулем которого был 26-летний шофер, улетел в кювет, проехав через встречную полосу. После этого автобус влетел в дерево и перевернулся. По предварительным данным, авария случилась, потому что водитель транспортного средства уснул.

Сообщается, что в момент ДТП в салоне машины находилось 8 туристов из Нижнего Новгорода. Они ехали из Таллина домой. Все люди получили повреждения. Помощь врачей понадобилась лишь троим. Госпитализировать пришлось 28- и 31-летнего мужчин, а также 30-летнюю женщину, сообщает Мегаполис.

Фото и видео: Дорожный инспектор

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Горном Алтае мужчина надругался над школьницей

Эксперимент доказал влияние книг на успеваемость ребёнка в школе

Стало известно, когда демонтируют главную елку России