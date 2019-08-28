9 человек пострадали в ДТП с машиной BlaBlaCar под Волгоградом

Зарегистрированный в приложении BlaBlaCar микроавтобус Hyundai Starex Н1 перевернулся на автодороге в Волгоградской области. В результате происшествия травмированными оказались 9 человек. Информацию о ДТП сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Известно, что авария случилась 28 августа примерно в 05:40. На 1007 километре дороги «Москва-Астрахань» 60-летний водитель микроавтобуса потерял контроль над транспортным средством. Машина слетела в кювет, врезалась в металлическую трубу и перевернулась.

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В результате инцидента травмированными оказались все 9 человек, находившиеся в салоне Hyundai. В число пострадавших вошли водитель и 8 пассажиров. Сообщается, что трое из травмированных находятся в тяжелом состоянии.

Фото: ГУ МВД по ВО