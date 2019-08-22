8-летний мальчик прокатился на угнанном авто со скоростью 140 км/ч

Ночью с 21 на 22 августа правоохранителям в Германии позвонила женщина, которая сообщила, что у нее угнали машину. Позднее было установлено, что у автоледи ее Volkswagen Golf угнал 8-летний сын.

Мальчик уехал из дома на хэтчбеке мамы, который оснащен АКПП. Машина стояла около дома, парню не составило труда «приручить» ее, ведь он постоянно занимался картингом. Спустя 2 часа маленького гонщика нашли на обочине трассы A44. 8-летний водитель рассказал правоохранителям, что остановился, потому что почувствовал себя плохо. Однако остановка была сделана по правилам: мальчик включил аварийную сигнализацию и выставил сзади «Гольфа» знак аварийной остановки.

Правоохранители получили данные о поездке ребенка с помощью комплексов фиксации нарушений ПДД. Согласно камерам, маленький картингист разъезжал по трассе, достигая скорости в 140 км/ч. Полицейским мальчишка объяснил свое поведение просто: «Я просто хотел немного покататься». Затем он заплакал, сообщает За рулем.

Отметим, что во время скоростной прогулки 8-летнего немца на маминой машине никто травм не получил.