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Новости мираОбщество

78 елочных базаров откроются в этом году в Липецке

Елена Лобанова

В этом году в Липецке откроются 78 елочных базаров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

Торговые точки распределятся на территории города по итогам аукционов и согласно существующему порядку. 

— В этом году на участие в аукционе поступило 176 заявок от 15 предпринимателей. Это  практически столько же, сколько в 2019 году. Начальная стоимость лотов составила 1 400 рублей. По итогам торгов невостребованными остались девять торговых мест – на четыре больше, чем в прошлом году, — говорится в сообщении. 

Для организации торговых точек предпринимателю необходимо установить ограждение, предоставить потребителю полную информацию о продавце, стоимости товара, иметь мерную линейку, обеспечить покупателя упаковочным материалом, а в завершении работы привести в порядок территорию, на которой располагалась торговая точка.

Елочные базары начнут работать 20 декабря, а закончат 31 декабря. Елки будут продавать ежедневно, однако график предприниматели установят самостоятельно. 

Предварительно, стоимость деревьев останется на прошлогоднем уровне. Один метр сосны обойдется липчанам в 350 рублей, а ели — в 700 рублей.

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