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7 машин столкнулись в Нижнем Новгороде: пострадал один человек

21 сентября, в вечернее время суток, в Нижнем Новгороде случилось массовое ДТП. Сообщается, что авария произошла на улице Бекетова, а ее участниками стали 7 транспортных средств.

Согласно предварительным данным, столкновение произошло из-за ошибки одного из водителей. Управлявший легковушкой автолюбитель допустил выезд на полосу встречного движения, где случился первый удар, а затем по цепочке в аварию попали еще пять машин. При этом автомобиль белого цвета перевернулся.

Известно, что в результате массового ДТП травмированным оказался один человек. Проводится проверка, сообщает Открытый Нижний.

Фото и видео: соцсети

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