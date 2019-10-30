50-летний саратовец около года насиловал свою дочь-школьницу

В Саратовском регионе закончили расследовать уголовное дело, заведенное в отношении 50-летнего мужчины, проживающего в городе Вольске. Теперь он будет осужден.

Дело в том, что гражданин три раза надругался над несовершеннолетней и пять раз совершил насильственные действия сексуального характера. Преступления изверг совершал со своей дочерью 2003 года рождения с мая по декабрь прошлого года.

Пострадавший ребенок долго молчал и не рассказывал о ЧП. Но в январе текущего года девочка сообщила об изнасилованиях классному руководителю. Затем о преступлениях узнали полицейские. Психологии смогли наладить контакт с потерпевшей, она рассказал о подробностях надругательств. Теперь отцу, который не признает вину, грозит тюремный срок, сообщает Репортер64.