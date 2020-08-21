42-летняя Ольга Орлова похвалилась отменной фигурой в бикини

Ольга Орлова поехала отдыхать на море. 42-летняя звезда постоянно публикует оттуда фотографии.

Недавно она разместила в Инстаграме снимки в бикини и порадовала фанатов отличной фигурой. На кадрах знаменитость позировала в различных купаьниках, но все они дали понять, что фигура у Ольги подтянутая и спортивная.

Поклонники Орловой остались в восторге от публикаций и порадовались за отдых звезды, а также за ее прекрасную физическую форму, сообщает Медик Форум.

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Ранее Наталья Рудова опубликовала в Инстаграме откровенный снимок и порассуждала на тему секса и души. Звезда позировала полубоком к камере и рассказала, что раздеться гораздо легче, чем раскрыть свой внутренний мир.