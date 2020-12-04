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370 тысяч жителей ЦФО выбрали мобильную связь от «Ростелекома»

7info7

В ноябре 2016 года «Ростелеком» запустил в 16 регионах Центрального федерального округа новую услугу – мобильную связь. В начале 2019 года она стала доступна для всех 18 субъектов федерации в ЦФО. За последние два года количество пользователей выросло на 137 % и превысило 370 тысяч человек. Таким образом, «Ростелеком» стал единым поставщиком услуг связи для всей семьи. 

Только за 2019-2020 годы абоненты мобильной связи «Ростелекома» в ЦФО потребили почти 3,5 ПБ интернет-трафика, что приблизительно равно 45 годам непрерывного просмотра видео в формате HD. Кроме того, за это время пользователи услуги отправили почти 13,5 миллиона СМС. Этого количества хватило бы, чтобы 318 раз отправить весь текст «Войны и мира» в сообщениях. А совокупный голосовой трафик за этот период составил около 83 400 000 минут, то есть более 158 лет круглосуточных телефонных разговоров.

Дмитрий Ким, вице-президент ПАО «Ростелеком» – директор МРФ «Центр»:

Последние несколько лет «Ростелеком» проходит путь трансформации от оператора связи к интегрированному провайдеру цифровых услуг. Мы становимся удобнее, ближе, доступнее для абонентов. Вместе с компанией трансформируются и наши продукты. Четыре года назад мы запускали мобильную связь как моноуслугу. Сейчас же мы предлагаем нашим клиентам не просто набор отдельных сервисов, а конвергентные, комбинированные тарифные планы. Абонент может выбрать подходящий ему пакет услуг, который позволит не только удобно их оплачивать единой фиксированной суммой, но и значительно экономить.

Один из наиболее популярных комбинированных тарифных планов «Технологии выгоды+» включает все основные услуги: высокоскоростной интернет, мультимедийный сервис Wink и мобильную связь. Абоненту предоставляется 2 000 минут разговоров, безлимитные звонки по стране на все номера «Ростелекома», 50 Гб мобильного интернета на максимальной скорости и 500 СМС. К тарифу можно подключить до пяти сим-карт и таким образом обеспечить связью всю семью.

Узнать более подробную информацию о тарифах и оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании.

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