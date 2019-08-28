37 лет – в РФ назвали средний возраст автовладельца

Сотрудники аналитического агентства АВТОСТАТ провели исследование, которое помогло определить средний возраст автовладельца в Российской Федерации. Опрос показал: среднему автовладельцу в нашей стране 37 лет.

Участниками исследования стали свыше 240 000 людей, их возраст варьировался от 18 до 65 лет. При этом они участвовали в опросах аналитического агентства в 2013-2019 годах. Сообщается, что средний возраст автовладельца меняется в зависимости от марки автомобиля.

К примеру, моложе других хозяева Infiniti (33 года), BMW (35 лет) и Lada, Honda, Mazda, Mercedes-Benz и Subaru (по 36 лет). Люди постарше владеют такими машинами, как SsangYong и Great Wall (41 год), Chery, Land Rover, Suzuki и Renault (40 лет), а также Citroen, Volvo и УАЗ (39 лет), сообщает За рулем.