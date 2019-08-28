На главную Новости мира 37 лет – в РФ назвали средний возраст автовладельца
Новости мираОбщество

37 лет – в РФ назвали средний возраст автовладельца

Сотрудники аналитического агентства АВТОСТАТ провели исследование, которое помогло определить средний возраст автовладельца в Российской Федерации. Опрос показал: среднему автовладельцу в нашей стране 37 лет.

Участниками исследования стали свыше 240 000 людей, их возраст варьировался от 18 до 65 лет. При этом они участвовали в опросах аналитического агентства в 2013-2019 годах. Сообщается, что средний возраст автовладельца меняется в зависимости от марки автомобиля.

К примеру, моложе других хозяева Infiniti (33 года), BMW (35 лет) и Lada, Honda, Mazda, Mercedes-Benz и Subaru (по 36 лет). Люди постарше владеют такими машинами, как SsangYong и Great Wall (41 год), Chery, Land Rover, Suzuki и Renault (40 лет), а также Citroen, Volvo и УАЗ (39 лет), сообщает За рулем.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected]7info.ru Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Крупная авария в Чувашии: погибли два человека

В Чувашии врач получал взятки за срочные операции

В Благовещенске вор украл дамскую сумочку из салона красоты