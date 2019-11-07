32 убийства: В РФ ищут серийного маньяка

Полицейские назначили 3 миллиона рублей в качестве награды тому, кто поможет им в поимке маньяка из Поволжья. Преступника не могут задержать на протяжении нескольких лет.

Опасный злоумышленник расправился с 32 женщинами. Для убийств он находил пожилых и беспомощных жертв (женщины 75-90 лет). Представляясь работником соцсферы или коммунальщиком, жестокий убийца проникал в жилища жертв, а затем убивал хозяек. Иногда он забирал ценные вещи. Однако чаще всего деньги оставлял на видном месте.

Уточняется, что все преступления были совершены маньяком в 2011-2012 годах. ОН внимательно продумывал все убийства. Лишь раз попался на камеру видеонаблюдения. Теперь у следователей есть фоторобот. Однако личность преступника остается неизвестной.

Розыск жестокого маньяка ведется по всей стране. География убийств злоумышленника была обширной, сообщает ГТРК Башкортостан.