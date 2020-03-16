300 миллиардов потратят в РФ на борьбу с COVID-19

Правительство РФ разработало план борьбы с пандемией коронавируса. Премьер-министр Мишустин рассказал о первичных мерах, однако список будет изменяться.

Чтобы реализовать задуманное, Правительство потратит 300 миллиардов рублей на создание антикризисного фонда. Это будет производиться в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов. Денежные средства будут потрачены на поддержку бизнеса, субъектов, государственных корпораций, а также населения.

Сотрудники издания The Village выделили список мер. В него вошли следующие планы: создать систему онлайн-оповещения граждан о ситуации с вирусом; премировать докторов, борющихся с COVID-19; будет принят законопроект, разрешающий онлайн-продажу безрецептурных лекарств; платить компенсации людям на карантине; купить материалы для производства тест-систем по выявлению коронавируса; устроить налоговые каникулы для бизнеса; осуществить квартальную отсрочку по выплатам налогов для компаний малого и среднего бизнеса; приготовить отсрочку по выплатам дивидендов для госкомпаний; предоставить бюджетные кредиты для регионов, выполняющих план по развитию экономики.

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