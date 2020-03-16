30 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в РФ

93 случая заболевания COVID-19 зафиксировали на территории Российской Федерации. Такова ситуация на 16 марта, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.
Семь человек заразились в России, остальные случаи – завозные. За сутки заболели 30 человек. По данным «Медузы», из новых заразившихся 20 – жители Москвы. Три человека заболели в Северной столице и Самарском регионе.
В нескольких субъектах Российской Федерации из-за COVID-19 заработал режим повышенной готовности. В связи с этим вводятся карантины и ограничения на массовые мероприятия.