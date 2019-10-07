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3 женщины и грудной младенец пострадали в ДТП в Курске

Серьезное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля случилось 6 октября на территории Курска. Авария произошла на улице Смородиновая примерно в 14:05.

Сообщается, что участниками лобового столкновения стали Volkswagen Multivan и Suzuki. В результате ДТП травмированными оказались автоледи, управлявшая легковым авто, пассажирка данной машины, а также двое из микроавтобуса VW – женщина, ехавшая на пассажирском сиденье и грудная малышка (девочке еще не исполнилось и года)

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются детали инцидента, сообщает Курск ТВ.

Фото: Курск ТВ

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