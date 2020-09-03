3 сентября группа «Виа Гра» предприняла «Попытку № 5».

Знаковая для шоу-бизнеса дата «3 сентября» прославила не только известного исполнителя одноимённой песни Михаила Шуфутинского, но и самое сексуальное женское трио всего постсоветского пространства группу «Виа Гра».

Ровно 20 лет назад на канале «Биз-ТВ» состоялась премьера клипа «Попытка № 5», — пишет StarXit. После просмотра провокационного видео райдеры многих сексапильных вокалисток того времени содрогнулись, а гонорары сократились.

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Теперь все хотели только «Виа Гру». За 20 лет существования группы её состав регулярно менялся. Неизменным остаётся одно – вокалистки должны обладать прекрасными голосовыми данными, при этом обязательным условием попадания в «Виа Гру» остаются роковая красота и сексуальность солисток.