22-летняя дочь фермера насиловала и убивала мужчин в Омской области

В Омской области дочь местного фермера обвинили в жестоком убийстве двоих человек. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По версии следствия, 22-летняя девушка избила, изнасиловала, а затем выбросила тело на дорогу 37-летнего работника фермы ее отца. На теле мужчины обнаружили множество гематом и ссадин, однако больше всего силовиков поразило то, что погибший был изнасилован черенком лопаты.

Через три месяца в деревне Михайловка жестоко избили 31-летнего мужчину, он умер на следующий день, не приходя в сознание. Вскоре девушка призналась в убийстве. По ее словам, второй погибший подрабатывал у ее отца, а во время застолья грубо высказался в ее адрес, в результате чего девушка с ним расправилась.

Сообщается, что дочь фермера хорошо училась в школе и часто принимала участие в конкурсах. Затем она поступила в колледж, приезжала домой, однако стала агрессивной и начала выпивать. Экспертиза указала на вспыльчивость и склонность к «алкоголизации». Девушка часто была жестока к работникам фермы.

«Она гоняла их за малейшую провинность, избивала. Сил и здоровья у нее хватало, чтобы справиться даже с крепким мужчиной», – рассказали в полиции.

Возбуждено два уголовных дела, девушки грозит до 15 лет тюрьмы.