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2 ребенка и 2 взрослых пострадали в ДТП в Туле

20 октября, поздним вечером, на территории города Тулы случилось серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух легковушек пострадали 4 человека.

На Шоссейной улице не смогли разъехаться Mitsubishi Colt и Mazda Verisa. В итоге травмированными оказались водитель Colt, а также 14- и 15-летние девочки. В Mazda травмы получила 22-летняя девушка. Очевидцы сообщают, что в момент ДТП помимо молодой пострадавшей был мужчина, однако он место происшествия покинул до прибытия сотрудников ГИБДД.

В ходе осмотра салона автомашины Mazda были найдены алкоголь, закуска, нарды и пневматическое ружье. Также изнутри сильно веяло спиртными напитками. Кто стал виновником ДТП, выяснят сотрудники ДПС, сообщает MySlo.

Фото и видео: MySlo

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