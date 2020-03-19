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192 миллиона Москва потратит на тесты на коронавирус

Департамент здравоохранения Москвы собирается купить у Казани тесты на COVID-19. На их закупку собираются потратить 192 миллиона.

В столицу поступят 56 портативных мини-лабораторий для выявления коронавируса. Такое устройство будет стоить 750 тысяч рублей за штуку. Также будет заказано 100 тысяч наборов для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 по 1500 рублей за экземпляр.

Отметим, что телефон и интернет-сайт у компаний-партнеров в Казани отсутствуют. Оппозиционеры полагают, что на теме поставок тестов COVID-19 могут отмывать деньги, сообщает Вечерняя Казань.

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