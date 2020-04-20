Мужчина сжег заживо 19-летнюю сестру на Ямале

Проживающий в Тарко-Сале мужчина является подозреваемым в совершении дикого убийства. По мнению следователей, он сжег заживо свою 19-летнюю сестру.
18 апреля житель Ямала пришел в отдел полиции и сообщил, что нашел труп молодой родственницы с ожогами во дворе дома. Приехавшие на место ЧП криминалисты выяснили, что девушка умерла от того, что ее подожгли. Во время разговора с сотрудниками полиции подозреваемый не один раз менял позицию относительно ЧП. В конце концов он заявил, что пил спиртное во дворе дома в компании сестры. Во время посиделок родственники поругались. Мужчина облил сестру бензином и закурил около нее. В итоге потерпевшая моментально загорелась.
Расследование дикого дела продолжается. Будет проводиться экспертиза, которая должна точно показать, почему умерла девушка, сообщает РЕН ТВ.
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