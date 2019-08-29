17 человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье

В Ставропольском крае случилась авария с участием грузовика и микроавтобуса. Результатом аварии стала госпитализация 17 человек.

ДТП произошло на 232-ом километре ФАД «Кавказ». Микроавтобус Mercedes Sprinter двигался с пассажирами на борту из Адлера во Владикавказ. Водитель маршрутки допустил столкновение с грузовиком MAN. В момент аварии в салоне немецкого автобуса было 23 человека, в их числе было пятеро несовершеннолетних.

В итоге пострадали 17 человек. Все они были срочно госпитализированы в больницу Невинномысска. По факту случившегося начато расследование, сообщает Лайф.

Фото: VK / Агентство новостей «Городской ТелеграфЪ»