16-летний парень устроил ДТП на Камчатке: Травмированы четверо

29 октября 16-летний юноша устроил серьезное ДТП на территории города Вилючинска (Камчатский край). Авария случилась на седьмом километре трассы между Приморским и Рыбачим районами.

Примерно в 16:25 несовершеннолетний автомобилист, управляя грузовым автомобилем Toyota Нice, потерял контроль над транспортным средством. В результате этого малотоннажный грузовик вылетел на полосу для встречных машин и протаранил внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

В результате ДТП травмированными оказались четыре человека. Виновник ДТП, 46-летний пассажир грузовой машины, водитель внедорожника и 40-летняя пассажирка данного авто. Годовалую пассажирку Тойоты от травм спасли детское удерживающее кресло и ремень безопасности, сообщает Кам24.

Фото и видео: Кам24