16-летний блогер снял развратные ролики и оскандалился

Творческие изыски 16-летнего блогера вызвали огромный резонанс в обществе. Дело в том, что школьник устраивал развратные квесты с различными девушками.

Видео, которые комментировал мальчик, были выложены в Сети. На кадрах можно увидеть, что юноша решил проверить, на что готовы красивые девушки ради дорогого смартфона iPhone. Он придумал различные испытания, среди которых есть раздевания и откровенные провокации.

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Теперь видеоролики парня просят проверить в Прокуратуре. Родители других детей очень возмущены ценностями молодых людей, сообщает РЕН ТВ.

Фото и видео: РЕН ТВ