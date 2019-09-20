16 человек пострадали в ДТП на «Коле»

На ФАД Р-21 «Кола» в Мурманском регионе случилось массовое ДТП. Участниками столкновения на 1404-м километре трассы стали Ford Transit, ВАЗ-2107 и Mitsubishi Lancer.

Известно, что в результате происшествия травмированными оказались сразу 16 человек. Шесть человек были доставлены в больницу. В их числе трое граждан Турции, два узбека и азербайджанец. Еще десятерым людям оказали амбулаторную помощь.

Отметим, то авария случилась в полутора километрах юго-западнее от Междуречья, сообщает Губерния Daily.