Гидрометцентр предупредил жителей РФ об «опасном солнце»

Сотрудники Гидрометцентра предупредили россиян о том, что вскоре излучение солнца будет опасным для здоровья. Такое явление придёт на территорию России вместе с жарой.
На территории Орловской, Брянской, Курской и Воронежской областей так называемый индекс ультрафиолетового излучения достигнет семи, а в Адыгее, на юге Краснодарского и Ставропольского краев он будет равняться 9.
Из-за такого явления люди могут сильно пострадать. Речь идёт, в первую очередь, о получении ожогов кожи и глаз, сообщает РЕН ТВ.
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