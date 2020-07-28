Гидрометцентр предупредил жителей РФ об «опасном солнце»

Сотрудники Гидрометцентра предупредили россиян о том, что вскоре излучение солнца будет опасным для здоровья. Такое явление придёт на территорию России вместе с жарой.

На территории Орловской, Брянской, Курской и Воронежской областей так называемый индекс ультрафиолетового излучения достигнет семи, а в Адыгее, на юге Краснодарского и Ставропольского краев он будет равняться 9.

Из-за такого явления люди могут сильно пострадать. Речь идёт, в первую очередь, о получении ожогов кожи и глаз, сообщает РЕН ТВ.