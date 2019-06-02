100 тысяч украли в новокузнечанина в кафе

30-летний житель города Новокузнецка зашел пообедать в кафе и после посещения заведения понял, что у него исчезли 100 тысяч рублей. Известно, что во время обеда мужчина не отходил от своего стола и личные вещи не оставлял без внимания.

По словам потерпевшего, похищенные денежные средства лежали в кармане куртки, которая была повешена им на спинку стула. Правоохранители провели расследование и установили, что за соседним столом обедала ранее судимая женщина. Именно она совершила кражу денег, придвинувшись к стулу потерпевшего. Подозреваемая незаметно вытащила денежные средства и ушла.

Похитительница чужого имущества задержана. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Теперь рецидивистке грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает Газета А42.