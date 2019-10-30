10-летняя девочка и пенсионерка травмированы после массового ДТП в Сочи

29 октября на автодороге Джубга — Сочи столкнулись три транспортных средства. В результате аварии травмы получили ребенок и женщина.

Сообщается, что виновником столкновения стал 31-летний шофер, управлявшйи самосвалом Mercedes-Benz Actros. Примерно в 11:15 Лазаревском районе, около населенного пункта Магри, он потерял контроль над своей машиной из-за превышения скорости. После этого грузовик оказался на полосе для встречных автомашин. Он врезался сперва в автомобиль марки Toyota, ехавший во встречно направлении. Позднее Мерседес влетел в Ладу Ларгус, следовавший во встречном направлении. В итоге самосвал влетел в отбойник.

Из-за столкновения травмы получили 10-летняя девочка и 68-летняя женщина. Они были пассажирками одного из легковых автомобилей, сообщает Юга.ру.

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи