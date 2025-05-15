Wink.ru и НТВ снимут сериал «Трудно быть богом» по повести Стругацких

Онлайн-кинотеатр Wink.ru и телеканал НТВ объявили о начале съёмок приключенческой остросюжетной драмы «Трудно быть богом», основанной на одноимённой повести Аркадия и Бориса Стругацких. Это первый сериал, созданный по мотивам культового произведения советских писателей-фантастов.

Продюсерами проекта выступают Фёдор Бондарчук, Тимур Вайнштейн, Дмитрий Табарчук и Теймур Джафаров. Шоураннерами стали Теймур Джафаров и Андрей Золотарёв, режиссёром — Дмитрий Тюрин. Производство осуществляют «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Часть съёмок нового сериала пройдёт в Иране. Подходящую локацию команда искала несколько лет. В организации съёмок лично помог заместитель председателя правительства Александр Новак, ранее занимавший пост сопредседателя Российско-Иранской межправкомиссии. Экспедиция в Иран была организована при поддержке министерства иностранных дел Российской Федерации.

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«О запуске этого проекта я мечтал давно. Братья Стругацкие — одни из самых значимых авторов для нашей страны. Создавать мир по их произведению — огромное творческое и продюсерское счастье. Мы в „НМГ Студии“ тщательно разрабатывали концепцию и сценарий, стараясь передать на экране мир, созданный писателями. Мы искали международный актёрский состав, подбирали локации — и нашли в Иране уникальные места, которые редко бывают доступны съёмочным группам. Коллеги из кинопарка „Москино“ построили масштабные декорации для московского этапа съёмок. Мы только в начале пути, и впереди нас ждёт много интересного», — рассказал продюсер Фёдор Бондарчук.

«„Трудно быть богом“ — первый научно-фантастический проект, к которому присоединился телеканал НТВ. У нас уже есть библиотека сериалов разных жанров, и мы рады, что теперь в ней появится экранизация одного из самых известных произведений Стругацких. Перед нами стоит важная задача — сохранить дух оригинала и в то же время создать масштабный, визуально выразительный сериал, понятный современному зрителю. Мы надеемся, что он тронет как поклонников творчества Стругацких, так и тех, кто впервые познакомится с этим произведением», — добавил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Сюжет сериала разворачивается в далёком будущем, где земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть сложные этапы развития. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый город Арканар, чтобы спасти учёных, способных продвинуть эволюцию вперёд. Он принимает личность Дона Руматы Эсторского — богатого аристократа, известного своей любовью к дракам, выпивке и женщинам. Главное правило прогрессоров — не вмешиваться напрямую в ход истории, помогая лишь тем, кто способен изменить мир к лучшему. Однако у Антона есть и личный мотив: где-то в Арканаре без вести пропал его отец…

«Это по-настоящему масштабный проект. Подобных в российской киноиндустрии не было давно. Семь лет назад я придумал идею сериала, и несколько лет мы разрабатывали её с Андреем Золотарёвым. Главная сложность — создать правдоподобный, новый мир. Мы продумали всё до мелочей: от гравитации до астрономического положения планеты, которую назвали Кеплер 4047. Мы строим Арканар с нуля — это 48 зданий на шести гектарах. Каждый день приносит новые вызовы, но нас объединяет фанатичная вера в этот проект», — рассказал шоураннер и продюсер Теймур Джафаров.

«Основное действие происходит в средневековом городе. Мы начали поиски с Марокко, осмотрели берберские города — нашли интересные места, но они оказались слишком дорогими, к тому же это туристические локации, что усложняет съёмки. Прекрасную альтернативу мы нашли в Иране. Там — по-настоящему уникальные, почти инопланетные пейзажи», — отметил режиссёр Дмитрий Тюрин.

Съёмочная группа проведёт в Иране несколько месяцев, после чего продолжит работу в Москве, на площадке кинопарка «Москино». Состав актёров пока держится в секрете, но известно, что одну из главных ролей исполнит продюсер проекта Фёдор Бондарчук.

Фото: НТВ