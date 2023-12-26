Вторник, 26 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Wildberries и сервисы «Яндекса» начали тестировать оплату взглядом

7info
spot_img

Оплату взглядом тестируют Wildberries и сервисы Яндекса, рассказал «Известиям» генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

По словам Поволоцкого, решение ЦБТ не требует привязки карты на самой онлайн-площадке. Это поможет избежать случайных покупок, например, сделанных детьми с карты родителей.

— Много интересных проектов будет с маркетплейсами — например, мы обсуждаем историю с получением заказов по биометрии, — цитируют «Известия» специалиста.

Поволоцкий также рассказал о переговорах об оплате взглядом с Ozon.

Центр Биометрических Технологий (ЦБТ) — оператор Единой биометрической системы (ЕБС). Организация была создана по указу президента РФ 30 сентября 2022 года.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах