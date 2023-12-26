Wildberries и сервисы «Яндекса» начали тестировать оплату взглядом

Оплату взглядом тестируют Wildberries и сервисы Яндекса, рассказал «Известиям» генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

По словам Поволоцкого, решение ЦБТ не требует привязки карты на самой онлайн-площадке. Это поможет избежать случайных покупок, например, сделанных детьми с карты родителей.

— Много интересных проектов будет с маркетплейсами — например, мы обсуждаем историю с получением заказов по биометрии, — цитируют «Известия» специалиста.

Поволоцкий также рассказал о переговорах об оплате взглядом с Ozon.

Центр Биометрических Технологий (ЦБТ) — оператор Единой биометрической системы (ЕБС). Организация была создана по указу президента РФ 30 сентября 2022 года.