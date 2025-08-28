Четверг, 28 августа, 2025
WhatsApp* удалит неактивные аккаунты: кого затронет чистка и как избежать потери данных

Алексей Самохин
Изображение от drobotdean на Freepik

Один из самых популярных мессенджеров, WhatsApp*, готовится к масштабной чистке. В ближайшие дни он начнет удалять аккаунты, которыми не пользовались в течение последних четырех месяцев. Это нововведение может затронуть миллионы россиян и привести к безвозвратной потере данных.

Что и почему удалят

По словам разработчиков, с конца августа будут удалены все профили, в которые их владельцы не входили с мая 2025 года. Это касается как личных, так и корпоративных аккаунтов. При этом мессенджер не будет рассылать предупреждения или давать отсрочку.

Вместе с учетной записью будут безвозвратно удалены все данные: переписки, фотографии, видео, голосовые сообщения и документы. Восстановить их после удаления будет невозможно.

Компания объясняет такой шаг необходимостью повысить безопасность и оптимизировать работу серверов. «Мертвые» аккаунты создают дополнительные риски, а их удаление позволит освободить ресурсы и перераспределить незадействованные номера для новых пользователей. Разработчики отмечают, что подобная практика давно применяется на других крупных платформах.

Кто в зоне риска и как спасти аккаунт

В первую очередь, нововведение затронет тех, кто перестал пользоваться мессенджером весной этого года. Особенно уязвимы владельцы аккаунтов, которые не делали резервные копии и использовали WhatsApp только на одном устройстве. Если такой пользователь не открывал приложение с мая, его профиль будет признан неактивным и удален.

Чтобы не потерять доступ к аккаунту и всей информации, достаточно один раз авторизоваться в WhatsApp до конца августа. Это можно сделать с любого устройства, подключенного к интернету. Даже простого входа в учетную запись будет достаточно, чтобы подтвердить активность.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещённой на территории страны.

