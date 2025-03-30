WhatsApp стал опасен: что нужно сделать?

Приложения для обмена сообщениями с защитой на вашем телефоне могут быть опасны. Не потому, что их системы безопасности уязвимы для атак — хотя и такое случается, — а потому, что их защита во многом зависит от вашего поведения. Миллионы пользователей iPhone и Android не осознают, что простые ошибки могут сделать их устройства уязвимыми, пишет Forbes.com.

Опция «Связанные устройства» WhatsApp позволяет создать полностью синхронизированную копию вашего мессенджера на чужом устройстве. Но этот риск можно минимизировать. В приложении есть раздел «Связанные устройства». Перейдите в него и отвяжите все устройства, которые вам не знакомы. Если сомневаетесь — удалите все. Вы всегда сможете добавить нужное устройство снова, если ошиблись.

Помните: ваш основной телефон — это базовое устройство, через которое можно управлять всеми подключенными гаджетами. Следите за настройками безопасности, чтобы защитить свои данные.

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WhatsApp прекращает работу в РФ

В некоторых российских СМИ регулярно появляются сообщения о том, что WhatsApp прекращает работу в стране. Такие заголовки — не более чем кликбейт, вводящий читателей в заблуждение. Несмотря на то, что мессенджер принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещённой в России, блокировать WhatsApp не будут.

Как правило, в статьях пишут о том, что с определённого числа будут удалять аккаунты неактивных пользователей. Удаление будет безвозвратным, что означает потерю всех переписок, медиафайлов и контактов.

Чтобы этого избежать, надо зайти в приложение. Достаточно выполнить любое действие — отправить сообщение или сделать звонок.

Ещё одна причина, по которой WhatsApp перестанет работать на вашем устройстве, — оно устарело и поддержка прекращена.

*Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.