WhatsApp прекратил обслуживание 45 смартфонов

WhatsApp принял решение с 25 ноября прекратить поддерживать 45 смартфонов устаревших моделей. В список вошли устройства таких брендов, как Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и Apple. Об этом пишет портал PROгород.
Команда WhatsApp решила прекратить поддержку устаревших смартфонов, чтобы сосредоточиться на современных моделях и актуальных программных решениях. Список моделей, для которых WhatsApp прекратит поддержку в 2024 году:
Samsung: Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy S 19500, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 Mini I9190, Galaxy S4 Mini I9192 Duos, Galaxy S4 Mini I9195 LTE, Galaxy S4 Zoom.
Motorola: Moto G, Moto X.
Apple: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone SE.
Huawei: Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei C199, Huawei GX1S, Huawei Y625.
Lenovo: Lenovo 46600, Lenovo A858T, Lenovo P70, Lenovo S890.
Sony: Xperia Z1, Xperia E3, Xperia M.
LG: Optimus 4X HD P880, Optimus G, Optimus G Pro, Optimus L7.
Другие бренды: Lenovo A820, Faea F1, THL W8, Archos 53 Platinum, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, ZTE V956, ZTE UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo.