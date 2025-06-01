WhatsApp отключает пользователей: ваш смартфон уже в зоне риска

Срочное предупреждение для всех владельцев iPhone! С 1 июня 2025 года популярный мессенджер WhatsApp прекращает поддержку ряда старых моделей, оставляя миллионы пользователей без связи, пишет 9to5Mac. Если у вас старый iPhone, эта новость касается вас напрямую – проверьте свой гаджет, чтобы не остаться без доступа к сообщениям и звонкам уже завтра.

Что изменилось?

Начиная с 1 июня 2025 года, WhatsApp больше не будет функционировать на iPhone, работающих под управлением операционной системы iOS 15.1 или более ранних версий. Это означает, что пользователи, чьи устройства не поддерживают более новые версии iOS, потеряют возможность отправлять и получать сообщения, совершать звонки и пользоваться всеми функциями мессенджера. Изначально это изменение планировалось на 5 мая, но было отложено до 1 июня.

Почему это произошло?

WhatsApp регулярно обновляет свои минимальные системные требования для обеспечения безопасности, стабильности и внедрения новых функций. С течением времени старые операционные системы перестают быть совместимыми с современными технологиями, что вынуждает разработчиков прекращать их поддержку. Это стандартная практика для большинства приложений, стремящихся предоставить наилучший сервис своим пользователям.

Кто подпадает под действие?

Под действие этого изменения попадают владельцы следующих моделей iPhone:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Хотя такие модели, как iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE (1-го поколения), поддерживают более поздние версии iOS, многие старые телефоны всё ещё используются в качестве второстепенных устройств, и это изменение может застать некоторых пользователей врасплох.

Что нужно знать и сделать?

Практические последствия для затронутых пользователей очевидны: вы просто не сможете пользоваться WhatsApp. Чтобы избежать проблем, вам необходимо предпринять следующие шаги:

Проверьте свою версию iOS: Зайдите в «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» и посмотрите версию программного обеспечения. Обновите iOS: Если ваш iPhone поддерживает более новую версию iOS (например, iOS 16 или выше), немедленно обновите его. Это позволит вам продолжить использование WhatsApp. Рассмотрите покупку нового устройства: Если ваш iPhone (5s, 6 или 6 Plus) не поддерживает iOS 15.2 или выше, единственным решением будет приобретение более новой модели iPhone или другого смартфона. Сохраните важные данные: Перед любыми изменениями или переходом на новое устройство убедитесь, что вы создали резервную копию своих чатов WhatsApp. Это можно сделать через настройки мессенджера.

Как не нарваться на проблемы?

Не игнорируйте уведомления: Если WhatsApp или ваша операционная система отправляют уведомления о необходимости обновления, не откладывайте их.

Если WhatsApp или ваша операционная система отправляют уведомления о необходимости обновления, не откладывайте их. Используйте актуальное ПО: Регулярно обновляйте операционную систему вашего смартфона и все приложения, чтобы обеспечить их стабильную работу и безопасность данных.

Регулярно обновляйте операционную систему вашего смартфона и все приложения, чтобы обеспечить их стабильную работу и безопасность данных. Будьте готовы к изменениям: Технологии постоянно развиваются, и прекращение поддержки старых устройств – это неизбежный процесс. Планируйте обновление своего гаджета заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

На сегодняшний день WhatsApp поддерживает устройства, начиная с Android 5.0 и устройства iPhone с iOS 12 или более поздней версии.

В декабре 2023 года Роскомнадзор внес мессенджер в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Реестр ОРИ действует с 2014 года. Компании, включенные в него, обязаны хранить информацию о звонках и переписке пользователей в течение шести месяцев и предоставлять доступ к этим данным уполномоченным государственным органам, включая ФСБ, согласно требованиям «закона Яровой», пишет РБК.