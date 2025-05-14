WhatsApp оштрафован в России на крупную сумму: что известно

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) на общую сумму 1,6 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы компания Вотсап ЛЛС (WhatsApp LLC) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ (неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями). Назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 млн 600 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

Это не первое нарушение со стороны мессенджера. 27 февраля 2024 года Таганский суд Москвы уже оштрафовал WhatsApp на 17 млн рублей за нарушения, связанные с обработкой персональных данных российских пользователей.

С февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении иностранных цифровых платформ — социальных сетей и мессенджеров — за неисполнение требований российского законодательства. В том числе за неудаление запрещённого контента, призывов к участию в несанкционированных акциях, в том числе с вовлечением несовершеннолетних, и публикацию иной информации, распространение которой в России запрещено.