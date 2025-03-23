WhatsApp добавит фотоколлажи в статусы: что известно

WhatsApp (принадлежит Meta*, компания признана в России экстремистской организацией и запрещена) планирует добавить функцию создания фотоколлажей прямо в интерфейсе статусов, сообщает Android Police. Эта опция позволит пользователям рассказывать истории целиком, а не разбивать их на отдельные кадры, пишет hi-tech.mail.ru.

В ближайшем будущем пользователи смогут создавать стильные фотоколлажи прямо в разделе статусов. Разработчики мессенджера готовят к запуску новую функцию Layout, которая появится в этом разделе. Она позволит объединять до шести фотографий в один коллаж с разными вариантами сетки.

Необходимость такого инструмента назрела давно. Сейчас пользователи вынуждены загружать несколько фото из одного события поочередно, что создает так называемые «цепочки историй». Такие публикации выглядят разрозненно и часто раздражают зрителей, которым приходится пролистывать множество отдельных статусов, чтобы увидеть полную картину события.

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Функция Layout, знакомая пользователям других сервисов Meta* с 2019 года, существенно упростит процесс публикации группы фотографий. Новая опция была обнаружена в бета-версии мессенджера 2.25.8.5, но пока недоступна для широкой аудитории.

Создать коллаж будет просто: нужно перейти во вкладку «Обновления» в нижней панели и нажать «Добавить статус». Затем появится новая опция Layout, которая предложит выбрать фотографии из галереи. После этого пользователи смогут менять их расположение внутри сетки или выбрать другой ее вариант.

На данный момент функция еще находится в разработке, поэтому полный алгоритм публикации коллажей неизвестен даже в бета-версии. Также пока неясно, как именно такие статусы будут отображаться у зрителей.

Музыкальная интеграция в статусах WhatsApp

Интересно, что это не единственное обновление для статусов WhatsApp. Мессенджер также расширяет возможности музыкальной интеграции. Если раньше пользователи могли добавлять музыку в статус только из встроенного каталога, то вскоре появится возможность делиться треками напрямую из Spotify.

Пользователи смогут нажать кнопку «Поделиться» на странице песни в Spotify и выбрать специальный значок WhatsApp. В результате создастся красиво оформленный статус с обложкой альбома, названием песни и именем исполнителя. Как и в других приложениях Meta, будет доступно четыре варианта цвета фона, автоматически подобранные из основных оттенков обложки альбома. Зрители такого статуса увидят кнопку «Слушать в Spotify».

Хотя первой будет интегрирована именно Spotify, вероятно, в будущем WhatsApp добавит поддержку и других стриминговых сервисов, таких как YouTube Music и Apple Music.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.