What’sApp и VPN заблокируют в России с 1 августа 2025 года

В России с 1 августа заблокируют What’sApp и VPN. Об этом 27 июля написала в своем телеграм-канале журналистка Анастасия Кашеварова.
Российская журналистка назвала What’sApp одним из «самых гнилых мессенджеров», по ее мнению, это мессенджер для вербовщиков и ВСУ. Все переписки пользователей просматриваются и прослушивается.
Разговоры о запрете сервиса ведутся уже давно. Главная претензия российских властей — WhatsApp не локализует в стране базы данных российских пользователей и не исполняет обязанности оператора персональных данных.