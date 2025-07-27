What’sApp и VPN заблокируют в России с 1 августа 2025 года

В России с 1 августа заблокируют What’sApp и VPN. Об этом 27 июля написала в своем телеграм-канале журналистка Анастасия Кашеварова.

Российская журналистка назвала What’sApp одним из «самых гнилых мессенджеров», по ее мнению, это мессенджер для вербовщиков и ВСУ. Все переписки пользователей просматриваются и прослушивается.

«Сколько маршрутов журналистов, военных на СВО было узнано противником через What’sApp, сколько погибших. Через What’sApp строятся мошеннические схемы по краже денежных средств у нашего населения. Этот мессенджер полностью работает на противника», — пишет Анастасия Кашеварова.

Разговоры о запрете сервиса ведутся уже давно. Главная претензия российских властей — WhatsApp не локализует в стране базы данных российских пользователей и не исполняет обязанности оператора персональных данных.