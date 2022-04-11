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Понедельник, 11 апреля, 2022

Взрыв в Ступино: двое погибших, пятеро пострадавших

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Взрыв в Ступино: двое погибших, пятеро пострадавших

7info
Фото: https://t.me/bazabazon

11 апреля в подмосковном Ступино произошёл взрыв в 5-эатжном жило доме.

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По информации РИА Новости, на 07.30 МЧС сообщило о 2 погибших, 5 пострадавших, включая ребёнка.

По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

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