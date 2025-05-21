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Изображение от freepik
Изображение от freepik
Новости России

Взрыв произошёл в многоэтажке в Ставрополе

Алексей Самохин

Утром 21 мая в одной из многоэтажек на улице Тухачевского в Ставрополе произошёл взрыв и последующее возгорание в квартире на верхнем этаже. По предварительным данным, причиной стал инцидент с бытовым газом. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров. 

На месте работают все экстренные службы, а также глава Ставрополя.

Пожар удалось локализовать. По оперативной информации, есть пострадавшая — ей оказывается медицинская помощь.

Как только это станет возможным, специалисты проведут обследование здания, чтобы спланировать восстановительные работы.

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