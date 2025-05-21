Взрыв произошёл в многоэтажке в Ставрополе

Утром 21 мая в одной из многоэтажек на улице Тухачевского в Ставрополе произошёл взрыв и последующее возгорание в квартире на верхнем этаже. По предварительным данным, причиной стал инцидент с бытовым газом. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров.

На месте работают все экстренные службы, а также глава Ставрополя.

Пожар удалось локализовать. По оперативной информации, есть пострадавшая — ей оказывается медицинская помощь.

Как только это станет возможным, специалисты проведут обследование здания, чтобы спланировать восстановительные работы.