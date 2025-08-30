Взойдёт «Кровавая Луна»: полное лунное затмение будет видно почти по всей России

В ночь с 7 на 8 сентября жители России смогут наблюдать редкое и красивое астрономическое явление — полное лунное затмение. Его называют «кровавой Луной», поскольку она войдёт в тень Земли и приобретёт алый оттенок. Кроме того, Луна будет находиться очень близко к Земле, поэтому будет казаться крупнее, чем обычно, пишет РИАМО.

Время и фазы затмения

Полное затмение продлится 82 минуты, а всё явление — около пяти часов. Наблюдать за «кровавой Луной» лучше всего с 20:30 до 21:52 по московскому времени.

Вот точное расписание всех фаз по московскому времени:

Начало полутеневого затмения: 18:28

18:28 Начало частного затмения: 19:27

19:27 Начало полного затмения: 20:30

20:30 Максимум затмения: 21:11

21:11 Окончание полного затмения: 21:52

21:52 Окончание частного затмения: 22:56

22:56 Окончание полутеневого затмения: 23:55

Для удобства приводим время полной фазы для некоторых крупных городов (указано местное время):

Калининград: 19:30–20:52

19:30–20:52 Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград: 20:30–21:52

20:30–21:52 Самара: 21:30–22:52

21:30–22:52 Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Пермь: 22:30–23:52

22:30–23:52 Новосибирск, Красноярск: 00:30–01:52

00:30–01:52 Иркутск: 01:30–02:52

01:30–02:52 Якутск: 02:30–03:52

02:30–03:52 Хабаровск, Владивосток: 03:30–04:52

03:30–04:52 Магадан: 04:30–05:52

Где будет видно затмение

Лунное затмение будет видно на большей части территории России, за исключением Дальнего Востока. Полностью его смогут наблюдать жители Австралии, Индии, Центральной Азии, Японии и Восточной Африки.

Жителям Северной и Южной Америки полную фазу затмения видно не будет.

Как наблюдать

В отличие от солнечного затмения, наблюдать за лунным можно невооружённым глазом без вреда для зрения. Для лучшего вида рекомендуется отъехать от города, чтобы избежать светового шума, и найти возвышенность с хорошим обзором на юго-восток.

Чтобы рассмотреть явление в деталях, можно использовать бинокль или фотоаппарат с объективом.