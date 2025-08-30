Взойдёт «Кровавая Луна»: полное лунное затмение будет видно почти по всей России

В ночь с 7 на 8 сентября жители России смогут наблюдать редкое и красивое астрономическое явление — полное лунное затмение. Его называют «кровавой Луной», поскольку она войдёт в тень Земли и приобретёт алый оттенок. Кроме того, Луна будет находиться очень близко к Земле, поэтому будет казаться крупнее, чем обычно, пишет РИАМО.
Время и фазы затмения
Полное затмение продлится 82 минуты, а всё явление — около пяти часов. Наблюдать за «кровавой Луной» лучше всего с 20:30 до 21:52 по московскому времени.
Вот точное расписание всех фаз по московскому времени:
- Начало полутеневого затмения: 18:28
- Начало частного затмения: 19:27
- Начало полного затмения: 20:30
- Максимум затмения: 21:11
- Окончание полного затмения: 21:52
- Окончание частного затмения: 22:56
- Окончание полутеневого затмения: 23:55
Для удобства приводим время полной фазы для некоторых крупных городов (указано местное время):
- Калининград: 19:30–20:52
- Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград: 20:30–21:52
- Самара: 21:30–22:52
- Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Пермь: 22:30–23:52
- Новосибирск, Красноярск: 00:30–01:52
- Иркутск: 01:30–02:52
- Якутск: 02:30–03:52
- Хабаровск, Владивосток: 03:30–04:52
- Магадан: 04:30–05:52
Где будет видно затмение
Лунное затмение будет видно на большей части территории России, за исключением Дальнего Востока. Полностью его смогут наблюдать жители Австралии, Индии, Центральной Азии, Японии и Восточной Африки.
Жителям Северной и Южной Америки полную фазу затмения видно не будет.
Как наблюдать
В отличие от солнечного затмения, наблюдать за лунным можно невооружённым глазом без вреда для зрения. Для лучшего вида рекомендуется отъехать от города, чтобы избежать светового шума, и найти возвышенность с хорошим обзором на юго-восток.
Чтобы рассмотреть явление в деталях, можно использовать бинокль или фотоаппарат с объективом.