Взойдёт «Кровавая Луна»: полное лунное затмение будет видно почти по всей России

Алексей Самохин
Изображение: AI

В ночь с 7 на 8 сентября жители России смогут наблюдать редкое и красивое астрономическое явление — полное лунное затмение. Его называют «кровавой Луной», поскольку она войдёт в тень Земли и приобретёт алый оттенок. Кроме того, Луна будет находиться очень близко к Земле, поэтому будет казаться крупнее, чем обычно, пишет РИАМО.

Время и фазы затмения

Полное затмение продлится 82 минуты, а всё явление — около пяти часов. Наблюдать за «кровавой Луной» лучше всего с 20:30 до 21:52 по московскому времени.

Вот точное расписание всех фаз по московскому времени:

  • Начало полутеневого затмения: 18:28
  • Начало частного затмения: 19:27
  • Начало полного затмения: 20:30
  • Максимум затмения: 21:11
  • Окончание полного затмения: 21:52
  • Окончание частного затмения: 22:56
  • Окончание полутеневого затмения: 23:55

Для удобства приводим время полной фазы для некоторых крупных городов (указано местное время):

  • Калининград: 19:30–20:52
  • Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград: 20:30–21:52
  • Самара: 21:30–22:52
  • Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Пермь: 22:30–23:52
  • Новосибирск, Красноярск: 00:30–01:52
  • Иркутск: 01:30–02:52
  • Якутск: 02:30–03:52
  • Хабаровск, Владивосток: 03:30–04:52
  • Магадан: 04:30–05:52

Где будет видно затмение

Лунное затмение будет видно на большей части территории России, за исключением Дальнего Востока. Полностью его смогут наблюдать жители Австралии, Индии, Центральной Азии, Японии и Восточной Африки.

Жителям Северной и Южной Америки полную фазу затмения видно не будет.

Как наблюдать

В отличие от солнечного затмения, наблюдать за лунным можно невооружённым глазом без вреда для зрения. Для лучшего вида рекомендуется отъехать от города, чтобы избежать светового шума, и найти возвышенность с хорошим обзором на юго-восток.

Чтобы рассмотреть явление в деталях, можно использовать бинокль или фотоаппарат с объективом.

