Взять кредит и не прогадать: как надо поступить

Банковское кредитование прочно вошло в нашу жизнь и обычно не воспринимается, как экстренная мера или добровольная кабала. Это особенно справедливо, когда речь идет не о масштабных покупках, таких как квартира или автомобиль, а о приобретении гаджетов, бытовой техники, мебели, лечении или получении образования. Для таких целей чаще всего используются потребительские кредиты. О том, на что обратить внимание при получении подобных займов, пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Анатомия платежа

Перед тем как одолжить деньги у банка, мы прежде всего интересуемся, на какой срок их дадут, сколько предстоит платить каждый месяц. Банк может смягчить условия, если у вас безупречная кредитная история, высокий подтверждённый доход.

Внимательно читайте договор, прежде чем подписывать. Особенно текст, который написан мелким шрифтом. Уточняйте всё, что непонятно, не стесняйтесь задавать вопросы специалистам банка. Обратите внимание на скрытые платежи, комиссии, проценты, штрафы.

Одна из самых важных цифр в договоре — полная стоимость кредита (ПСК). Это фактический размер процентов годовых, которые вы будете выплачивать банку. По закону ПСК помещается в правый верхний угол первой страницы договора, выделяется жирным шрифтом.

Обычно, чем меньше срок кредита, тем меньше процентов вы заплатите. Поэтому стоит брать кредит на минимальный срок, но так, чтобы платёж был комфортным. Выплаты по потребкредитам должны составлять не более 30% от уровня вашего ежемесячного дохода. Если они выше, такой займ действительно походит на кабалу, велик риск просрочки, начисления пеней, возникновения более серьезных неприятностей.

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Порой банки предлагают взять сумму больше, чем вы попросили. Не перегружайте бюджет! Лучше берите столько, сколько действительно нужно для конкретной покупки.

Две недели на отказ

Большинство банков предлагают страховку при оформлении кредита. Страхуют обычно от потери работы, инвалидности, чтобы в случае наступления таких рисков страховая компания выплатила долг. Переплата в несколько тысяч в этом случае может сослужить хорошую службу, если вдруг этой страховкой всё-таки придётся воспользоваться.

Если вы не опасаетесь увольнения, не хотите вносить лишнюю сумму, от дополнительного платежа можно отказаться. Даже если вы уже взяли кредит со страховкой, можете отказаться от нее в течение двух недель.

При выборе банка обратите внимания на ту организацию, через которую получаете зарплату. В этом случае условия могут быть чуть либеральней, формальностей при получении станет меньше. Естественно, сравнивать предложения различны банков и принять оптимальное решение никто не запрещает.

Супружеские долги

После получения займа очень важно вносить каждый платёж в срок, чтобы не испортить кредитную историю.

Если кредит составляет существенную часть доходов, платить его сложно, можно обратиться в другой банк за рефинансированием, или попросить свой банк о пересмотре условий. Но это можно делать только через несколько месяцев после получения денег.

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Заключая договор с банком, обязательно узнайте, какие преимущества даёт досрочное погашение кредита, как предупредить о нём финансовую организацию.

Когда один из супругов берёт кредит на достаточно крупную сумму, банки требуют письменного согласия второго супруга. Согласие должно быть удостоверено нотариусом.

— По закону общие долги супругов можно разделить при разводе, — рассказывает специалист по семейному праву Николай Ремизов. — Но только, если они появились в интересах семьи. Это надо доказать: предоставить согласие второго супруга на оформление кредита, подтверждение, что кредит был взят на общие цели.

По закону непогашенные кредиты передаются в наследство, причём вместе с начисленными процентами, неустойками. Сумма долга не может быть больше стоимости всего наследства. Если отказаться от наследства, долги выплачивать не придётся.

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