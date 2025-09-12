Пятница, 12 сентября, 2025
«Взгляд»: Украина попрощалась с мечтой о нероссийском газе

Начавшиеся в августе поставки газа из Азербайджана на Украину через Трансбалканский магистральный газопровод и Румынию остановились, пишет «Взгляд».

Как пишет портал, они начались лишь в августе и уже прекратились. Таким образом, Киев так не смог отказаться от отечественных поставок через посредников.

«Это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию», — говорится в публикации.

Украинское издание «Страна.ua» предположило, что прекращение поставок из Азербайджана связано с повреждением инфраструктуры на границе с Румынией и Молдавией.

Эксперт Игорь Юшков уточнил, что Украина покупает не только российский газ через третьи лица, но и нефтепродукты и электроэнергию, произведенную из отечественного ядерного топлива.

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Новости мира

Польша просит у НАТО ПВО после инцидента с дронами, но всё портит… скотч 

Жители приграничных районов тем временем пережили настоящий шок: власти велели сидеть по домам, люди прятались в подвалах — и до сих пор боятся выходить на улицу. Атмосфера страха — именно того и добивались?
Экология, природа, животные

Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области. 
Новости России

«Окно закрывается»: почему Запад дрогнул после слов Путина 

Всё началось с тихого, но очень чёткого предупреждения. Владимир Путин, президент России, дал понять: если западные страны решатся отправить свои войска на Украину — они станут легитимной целью для российской армии.
Новости России

Зеленский задумал пакость, в ответ Россия готова применить план быстрого окончания СВО

Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину

«Часть Киева утонет, вторая – вернётся домой»: что скрывается за страшной фразой старца, который предвидел СВО

Страшные пророчества известного православного старца сбываются одно за одним.
Новости России

Новый российский дрон «Скарабей» прошёл испытания в СВО

Это не лабораторный эксперимент. Не полигонный рекорд. А реальный фронт. Где помехи — не тест, а смертельная угроза.
Кино и ТВ

Новый выпуск Comedy Club: Баста, пародия на турецкие сериалы и шутка Воли про Ляйсан

В пятницу, 12 сентября, в 21:00 на ТНТ выйдет свежий выпуск нового сезона Comedy Club (18+).
Новости России

«Известия»: сотни тысяч детей мигрантов не доходят до школы в России

Сотни тысяч несовершеннолетних иностранцев не доходят до школы в...
Общество

Скончался председатель УИК №1008 Александр Морозов

Сотрудники Избирательной комиссии Рязанской области выразили соболезнования родным и близким Морозова. 
Новости России

Пойманный террорист из Екатеринбурга записал обращение к беглому подельнику

Александр Черепанов*, задержанный после побега из СИЗО-1 в Екатеринбурге,...
Культура и события

Ретро-парад автомобилей пройдёт в ТРЦ «Марко Молл» в Рязани 

Гости мероприятия смогут по достоинству оценить коллекцию редких автомобилей, которые неоднократно становились победителями выставок, принять участие в голосовании за лучший экспонат и погрузиться в атмосферу автопрома прошлого из СССР, Америки и Европы. 
Новости России

Священник объяснил, ждёт ли наказание россиян за «продажу души»

Ранее в Сети появилось объявление о покупке души за 100 тысяч рублей. Автор утверждал, что изначально это была шутка, однако позже нашлись желающие подписать «договор» кровью.