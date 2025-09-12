«Взгляд»: Украина попрощалась с мечтой о нероссийском газе

Начавшиеся в августе поставки газа из Азербайджана на Украину через Трансбалканский магистральный газопровод и Румынию остановились, пишет «Взгляд».
Как пишет портал, они начались лишь в августе и уже прекратились. Таким образом, Киев так не смог отказаться от отечественных поставок через посредников.
Украинское издание «Страна.ua» предположило, что прекращение поставок из Азербайджана связано с повреждением инфраструктуры на границе с Румынией и Молдавией.
Эксперт Игорь Юшков уточнил, что Украина покупает не только российский газ через третьи лица, но и нефтепродукты и электроэнергию, произведенную из отечественного ядерного топлива.