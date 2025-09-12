Начавшиеся в августе поставки газа из Азербайджана на Украину через Трансбалканский магистральный газопровод и Румынию остановились, пишет « Взгляд ».

Как пишет портал, они начались лишь в августе и уже прекратились. Таким образом, Киев так не смог отказаться от отечественных поставок через посредников.

«Это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию», — говорится в публикации.

Украинское издание «Страна.ua» предположило, что прекращение поставок из Азербайджана связано с повреждением инфраструктуры на границе с Румынией и Молдавией.

Эксперт Игорь Юшков уточнил, что Украина покупает не только российский газ через третьи лица, но и нефтепродукты и электроэнергию, произведенную из отечественного ядерного топлива.