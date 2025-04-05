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Новости мира

«Взгляд»: Трамп послал Макрону черную метку

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Президент США Дональд Трамп выразил слова поддержки осужденной во Франции Марин Ле Пен, чем послал «черную метку» главе государства Эммануэлю Макрону, пишет «Взгляд».

По мнению автора публикации, заявление главы Белого дома — угроза и уведомление, что особые и по европейским меркам теплые отношения между Макроном и Трампом завершены.

«От Белого дома – в Елисейский дворец: не друг ты мне больше», – говорится в публикации.

Трамп обвинил Париж в цензуре и преследовании политических оппонентов, назвав случившееся «охотой на ведьм».

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Американский лидер также отметил, что Ле Пен могла одержать победу на выборах президента Франции, а приговор ей негативно отразится на имидже страны и ее граждан.

«Вместо личной лояльности Трампа он (Макрон. — Прим. Ред.) теперь имеет обвинения в диктаторских замашках и торговые пошлины», — указано в статье.

Автор материала добавил: для России важно, чтобы Трамп и Макрон стали соперниками буквально во всем — от гонки тарифов до влияния на Украину.

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