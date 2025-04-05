«Взгляд»: Трамп послал Макрону черную метку

Президент США Дональд Трамп выразил слова поддержки осужденной во Франции Марин Ле Пен, чем послал «черную метку» главе государства Эммануэлю Макрону, пишет «Взгляд».
По мнению автора публикации, заявление главы Белого дома — угроза и уведомление, что особые и по европейским меркам теплые отношения между Макроном и Трампом завершены.
Трамп обвинил Париж в цензуре и преследовании политических оппонентов, назвав случившееся «охотой на ведьм».
Американский лидер также отметил, что Ле Пен могла одержать победу на выборах президента Франции, а приговор ей негативно отразится на имидже страны и ее граждан.
Автор материала добавил: для России важно, чтобы Трамп и Макрон стали соперниками буквально во всем — от гонки тарифов до влияния на Украину.