Президент США Дональд Трамп выразил слова поддержки осужденной во Франции Марин Ле Пен, чем послал «черную метку» главе государства Эммануэлю Макрону, пишет « Взгляд ».

По мнению автора публикации, заявление главы Белого дома — угроза и уведомление, что особые и по европейским меркам теплые отношения между Макроном и Трампом завершены.

«От Белого дома – в Елисейский дворец: не друг ты мне больше», – говорится в публикации.

Трамп обвинил Париж в цензуре и преследовании политических оппонентов, назвав случившееся «охотой на ведьм».

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Американский лидер также отметил, что Ле Пен могла одержать победу на выборах президента Франции, а приговор ей негативно отразится на имидже страны и ее граждан.

«Вместо личной лояльности Трампа он (Макрон. — Прим. Ред.) теперь имеет обвинения в диктаторских замашках и торговые пошлины», — указано в статье.

Автор материала добавил: для России важно, чтобы Трамп и Макрон стали соперниками буквально во всем — от гонки тарифов до влияния на Украину.