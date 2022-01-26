Выставленному на мороз ребенку на Алтае отчим сломал нос бутылкой

Продолжается расследование уголовного дела в отношении семьи из села Селезнево в Алтайском крае, которую обвиняют в жестоких воспитательных методах, пишет телеграм-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что отчим выставил шестилетнего пасынка на 20-градусный мороз за малейшую провинность. Так, мальчик якобы испачкал стол и не убрал за собой.

Выяснилось, что год назад мужчина сломал ему нос бутылкой. Тогда в отношении родителей возбудили уголовное дело, в их дом наведались сотрудники органов опеки.

«У среднего сына врачи диагностировали перелом носа, у младшего — гематомы мозга. Братья рассказали, что папа Леша отлупил их бутылкой за плохое поведение. Юлия и ее возлюбленный уверяли, что дети врут, — мол, они просто подрались между собой», – рассказал источник.

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Как стало известно, в прошлом году всех троих детей уже изымали из семьи, после чего их передали родному отцу. Однако по неизвестной причине вскоре они снова оказались у матери.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.