Выставки «Дороги Победы» открылись на железнодорожных вокзалах Рязани

В рамках историко-просветительского проекта к 80-летию Великой Победы, реализуемого компанией РЖД. В здании вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 открылись новые выставочные экспозиции «Дороги Победы» (6+).

На выставке вы узнаете о роли стальных магистралей в годы Великой Отечественной войны. Познакомитесь с архивными фотографиями, картами, инфографикой.

Экспозиции передают величие подвига советского народа. Экспонаты разделены на несколько блоков, в их числе – «Московская битва», «Эвакуация», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Курская дуга». Ознакомиться с выставками могут пассажиры Московской железной дороги и гости вокзалов.