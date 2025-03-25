Выставка рисунков детей, живших во время ВОВ, открылась в Рязани

В Рязанской областной филармонии 25 марта открылась выставка «Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!». Организатором выступила Российская академия образования.

Выставка посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посетителей ждут 56 работ, которые хранятся в международной коллекции детского рисунка. Авторы картин – дети, жившие во время ВОВ, и наши современники. Так, одной из работ выставки стал рисунок «Встреча отца с сыном» 1945 года, его автор Владимир Церковников из села Заборье.

Выставку планируют привезти в 14 городов России. Рязань стала восьмым городом.

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Рязанцы смогут посетить мастер-классы по живописи и хоровому пению. Экскурсию для посетителей проведет преподаватель Российской академии образования.

На открытии выставки выступил Рязанский камерный хор.

Вход бесплатный. Выставка будет работать до 30 марта. Потом работы отправятся во Владимир.

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