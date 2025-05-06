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Культура и события

Выставка артефактов ВОВ проходит на Рязанской ВДНХ

Анастасия Мериакри

На Рязанской ВДНХ организована выставка артефактов Великой Отечественной войны. Рядом с павильоном №19 «Совхозы» расположились части советского бомбардировщика ДБ-3Ф, сбитого в воздушном бою над Клепиковским районом Рязанской области в декабре 1941 года.

Экипаж самолета — летчик Платон Клята, штурман Павел Добряк, стрелки-радисты Борис Беляков и Павел Зяблов. Все, кроме последнего, спаслись на парашютах. А в 1944 году летчик Платон Клята получил звание Героя Советского Союза.

На выставке представлены фрагмент крыла и стойка шасси советского истребителя МиГ-21ПФ. Опытный образец, разбившийся в начале 1960-х в районе Чёрного озера, стал основой местной легенды о чёрном бомбардировщике.

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Также можно увидеть советскую авиабомбу 1945-1946 года выпуска, которую нашли сотрудники УМВД России по Рязанской области.

Выставка продлится до 11 мая.

Возрастное ограничение 6+.

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