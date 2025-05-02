Высшее наслаждение: РЕН ТВ рассказал подробности дела тольяттинского маньяка

Программа «Неизвестная история» с Борисом Рыжовым на РЕН ТВ рассказала о злодеяниях Олега Рылькова, прозванного тольяттинским маньяком.
«Я, как бы то ни звучало, верующий человек»
В апреле 1998 года в Тольятти начался громкий судебный процесс. На скамье подсудимых — 32-летний Олег Рыльков. Его обвиняли в трёх убийствах, изнасилованиях, кражах и грабежах. Сразу после ареста мужчина начал давать признания.
Суд длился два месяца. Обвиняемый не выражал раскаяния.
Олега Рылькова приговорили к смертной казни, но из-за моратория наказание заменили на пожизненное заключение. Его отправили в колонию особого режима «Чёрный дельфин». Спустя чуть больше года маньяк начал признаваться в других зверствах, заявляя, что раскаивается.
— Я, как бы то ни звучало, верующий человек, христианин. Покаяние перед Богом уже было не раз. И вот Бог давно подсказывает, что надо покаяться и перед людьми, — говорил он.
Начало преступлений
В 1990 году жестянщик Олег Рыльков начал с квартирных краж. Но вскоре почувствовал тягу к насилию и жажду крови. Он охотился на женщин и детей. Самой юной его жертве было всего 6 лет. Первое убийство он совершил в августе 1993 года.
Он познакомился с женщиной, и они вместе выпивали на берегу Волги.
Следующей жертвой стала жительница многоэтажки, которая не заперла входную дверь.
Он избил женщину до смерти. Тогда он окончательно понял — остановиться уже не сможет.
Следствие не продвигалось, а жестокость преступлений потрясала. Позже Рыльков признается: когда-то он разделывал свиней и позже стал применять эти навыки на людях.
В феврале 1996 года Рыльков с ножом напал на семилетнего Руслана Ткачева — всё тело мальчика было изрезано. Летом того же года он убил дочь знакомых — Полину Паркову. Изуродованное тело нашли в заброшенном бункере. На этот раз следствие получило первые зацепки.
Задержание
Через несколько дней Рылькова задержали за попытку расплатиться фальшивкой. Он назвался Ященко — именем приятеля. Мужчину допросили и отпустили под подписку.
Рыльков издевался и над женой: регулярно избивал и насиловал её. Та долго терпела, но в итоге подала на развод. Вскоре он нашёл новую женщину — 40-летнюю Мосфиру Сабриулину, приютившую его на даче. За своё гостеприимство она поплатилась жизнью: после ссоры он зарубил её топором.
Через несколько месяцев он напал на детей соседей. Девочка погибла, мальчик потерял сознание. Когда приехали скорая и милиция, мальчик пришёл в себя и сказал, что убийца — их сосед. После этого Рылькова наконец задержали.
Большинство преступлений Рылькова раскрыли уже после ареста — он начал активно признаваться. На кадрах 2019 года он рассказывает, как убивал восьмилетнюю девочку в селе Борское Самарской области:
— Одним-двумя движениями перерезал, вырезал. Без объяснения причин. Смерть наступила почти сразу, — говорит он.
Судьба маньяка
Олег Рыльков уже почти 27 лет отбывает пожизненное в «Чёрном дельфине». В колонии постоянное видеонаблюдение, спят при свете, сидеть или лежать днём нельзя, прогулки проходят в клетке под открытым небом.
Для Рылькова новые признания — способ ненадолго вырваться из замкнутого пространства.
Сегодня ему доказали 12 убийств и около 40 изнасилований. Следствие не исключает, что жертв может быть гораздо больше.