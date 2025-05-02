Высшее наслаждение: РЕН ТВ рассказал подробности дела тольяттинского маньяка

Программа «Неизвестная история» с Борисом Рыжовым на РЕН ТВ рассказала о злодеяниях Олега Рылькова, прозванного тольяттинским маньяком.

«Я, как бы то ни звучало, верующий человек»

В апреле 1998 года в Тольятти начался громкий судебный процесс. На скамье подсудимых — 32-летний Олег Рыльков. Его обвиняли в трёх убийствах, изнасилованиях, кражах и грабежах. Сразу после ареста мужчина начал давать признания.

— Как бы кощунственно это ни звучало, но это было высшее наслаждение, что ли. После первого убийства что-то внутри толкало продолжать, — объяснял Рыльков на допросе.

Суд длился два месяца. Обвиняемый не выражал раскаяния.

— Мне, в принципе, нечего сказать. А просто сотрясать воздух не хочу. Бог ли мне судья, чёрт или дьявол — можно говорить бесконечно, — заявил он в своём последнем слове. Реклама

Олега Рылькова приговорили к смертной казни, но из-за моратория наказание заменили на пожизненное заключение. Его отправили в колонию особого режима «Чёрный дельфин». Спустя чуть больше года маньяк начал признаваться в других зверствах, заявляя, что раскаивается.

— Я, как бы то ни звучало, верующий человек, христианин. Покаяние перед Богом уже было не раз. И вот Бог давно подсказывает, что надо покаяться и перед людьми, — говорил он.

Начало преступлений

В 1990 году жестянщик Олег Рыльков начал с квартирных краж. Но вскоре почувствовал тягу к насилию и жажду крови. Он охотился на женщин и детей. Самой юной его жертве было всего 6 лет. Первое убийство он совершил в августе 1993 года.

Он познакомился с женщиной, и они вместе выпивали на берегу Волги.

— Она была грязная, пьяная, от неё дурно пахло. Это вызвало у него отвращение — захотелось убить, — рассказывает старший следователь-криминалист СК РФ по Самарской области Фаиль Мамзин. — Он наступил ей на шею и задушил. Тело сбросил с обрыва в Волгу.

Следующей жертвой стала жительница многоэтажки, которая не заперла входную дверь.

— Я постучал, чтобы понять, что там за движения. Никто не открыл — я зашёл, — вспоминал Рыльков во время следственного эксперимента.

Он избил женщину до смерти. Тогда он окончательно понял — остановиться уже не сможет.

Следствие не продвигалось, а жестокость преступлений потрясала. Позже Рыльков признается: когда-то он разделывал свиней и позже стал применять эти навыки на людях.

— Такое сравнение… как поросёнка разделываешь. По телосложению, по органам — очень похоже, — говорил он.

В феврале 1996 года Рыльков с ножом напал на семилетнего Руслана Ткачева — всё тело мальчика было изрезано. Летом того же года он убил дочь знакомых — Полину Паркову. Изуродованное тело нашли в заброшенном бункере. На этот раз следствие получило первые зацепки.

— Нашлись свидетели, которые видели, как Рыльков уводил девочку. По их описанию был составлен фоторобот, — объясняет преподаватель кафедры криминалистики МГЮА им. Кутафина Константин Богатырёв.

Задержание

Через несколько дней Рылькова задержали за попытку расплатиться фальшивкой. Он назвался Ященко — именем приятеля. Мужчину допросили и отпустили под подписку.

— Фоторобот не сработал. Даже когда Рыльков находился в отделении милиции, где он висел, его никто не узнал. Хотя сам он прекрасно понимал, что это именно его портрет, — говорит Богатырёв.

Рыльков издевался и над женой: регулярно избивал и насиловал её. Та долго терпела, но в итоге подала на развод. Вскоре он нашёл новую женщину — 40-летнюю Мосфиру Сабриулину, приютившую его на даче. За своё гостеприимство она поплатилась жизнью: после ссоры он зарубил её топором.

Через несколько месяцев он напал на детей соседей. Девочка погибла, мальчик потерял сознание. Когда приехали скорая и милиция, мальчик пришёл в себя и сказал, что убийца — их сосед. После этого Рылькова наконец задержали.

Большинство преступлений Рылькова раскрыли уже после ареста — он начал активно признаваться. На кадрах 2019 года он рассказывает, как убивал восьмилетнюю девочку в селе Борское Самарской области:

— Одним-двумя движениями перерезал, вырезал. Без объяснения причин. Смерть наступила почти сразу, — говорит он.

Судьба маньяка

Олег Рыльков уже почти 27 лет отбывает пожизненное в «Чёрном дельфине». В колонии постоянное видеонаблюдение, спят при свете, сидеть или лежать днём нельзя, прогулки проходят в клетке под открытым небом.

Для Рылькова новые признания — способ ненадолго вырваться из замкнутого пространства.

Сегодня ему доказали 12 убийств и около 40 изнасилований. Следствие не исключает, что жертв может быть гораздо больше.