Высокопоставленный полицейский умер во время стоматологической операции в Подмосковье

Начальник Центра технического регулирования и каталогизации НПО «Спецтехника и связь» МВД России, полковник полиции умер во время операции на зубы в клинике «Экстродент Центр» в подмосковном Пушкино, сообщает Telegram-канал Baza.

Операция стоимость 500 тысяч рублей проходила под общим наркозом; мужчине должны были поставить поставить 2 пломбы, 6 имплантов.

Во время процедуры полицейскому резко стало плохо. Мужчину доставили в реанимацию пушкинской больницы, но спасти его не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».