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Четверг, 30 июня, 2022

Высокопоставленный полицейский умер во время стоматологической операции в Подмосковье

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Александр Ильин

Высокопоставленный полицейский умер во время стоматологической операции в Подмосковье

People фото создан(а) 8photo - ru.freepik.com

Начальник Центра технического регулирования и каталогизации НПО «Спецтехника и связь» МВД России, полковник полиции умер во время операции на зубы в клинике «Экстродент Центр» в подмосковном Пушкино, сообщает Telegram-канал Baza.

Операция стоимость 500 тысяч рублей проходила под общим наркозом; мужчине должны были поставить поставить 2 пломбы, 6 имплантов.

Во время процедуры полицейскому резко стало плохо. Мужчину доставили в реанимацию пушкинской больницы, но спасти его не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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