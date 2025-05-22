Высокая пожарная опасность ожидается в Рязанской области

В Рязанской области с 22 по 25 мая местами ожидается высокая пожарная опасность. Об этом говорится в метеопредупреждении, размещённом на сайте регионального ГУ МЧС России.

По данным экспертов, ожидается предпоследний, 4-й класс пожарной опасности. В подобных условиях «трава и лесная подстилка загораются как порох».

Повышение класса пожарной опасности связано с потеплением, которое ожидается в регионе.