Среда, 22 февраля, 2023
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Вышла книга о бандитской Вологде 90-х, когда губернатор ходил с охраной

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Писатель Константин Закутаев выпустил книгу под названием «Леха», в которой описываются события, происходившие в бандитской Вологде 90-х, сообщил «Город Че».

Главный герой произведений – студент исторического факультета Вологодского пединститута Алексей Малыгин.

Автор попытался описать времени, когда губернаторам приходилось перемещаться с охраной из вооруженных бойцов ФСО.

Сам Закутаев работал в спецподразделении по борьбе с организованной преступностью и принимал участие в конфликте в Чечне.

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