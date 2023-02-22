Вышла книга о бандитской Вологде 90-х, когда губернатор ходил с охраной

Писатель Константин Закутаев выпустил книгу под названием «Леха», в которой описываются события, происходившие в бандитской Вологде 90-х, сообщил «Город Че».

Главный герой произведений – студент исторического факультета Вологодского пединститута Алексей Малыгин.

Автор попытался описать времени, когда губернаторам приходилось перемещаться с охраной из вооруженных бойцов ФСО.

Сам Закутаев работал в спецподразделении по борьбе с организованной преступностью и принимал участие в конфликте в Чечне.